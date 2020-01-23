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Bakan Yardımcısı Demircan'a tarihi çalışmalar anlatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, dün Kayseri'de bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerine eşlik etti.


Başkan Dr. Palancıoğlu ziyaret esnasında Bakan Yardımcısı Demircan'a Melikgazi'de hayata geçirilen ve restorasyon çalışmaları devam eden tarihi yapılar ve Kapalı Çarşı'da yapılması gereken çalışmalarla ile ilgili bilgi verdi. Kapalı Çarşı'nın Kayseri için çok önemli olduğunu ve burada yapılacak çalışmalarla çarşının yeniden canlanacağını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kapalı Çarşı bizler için çok önemli. Burada Kayseri'nin tarihi yatıyor. Kapalı çarşı yerleşmiş bir kültürün mirasını taşımaktadır. Şehirlerin en önemli uğrak noktaları. Şehir merkezi bizim için misafir odası. Kapalı Çarşı'yı tekrar ayağa kaldırmak için yapılması gereken restorasyonundan, fonksiyon yüklemesine kadar birçok çalışmaya Bakanlığın destek vermesi çok önemli. Tarihi Kapalı Çarşı Kayseri Kalesi'ne açılan kapıları ile önemli bir ticaret merkezi konumunda. İnşallah bu tarihi alanlarda Kayserimize yakışır bir şekilde temiz, nezih güzel bir ortam hazırlayacağız" dedi.

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