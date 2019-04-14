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Bakan'dan Başkan'a tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç'a il dışından da tebrik ziyaretleri yapılıyor. Gümrük ve Ticaret önceki dönem Bakanı Bülent Tüfenkçi, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti.


Gümrük ve Ticaret Önceki Dönem Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretine Vali Şehmus Günaydın ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.


Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ileten Bülent Tüfenkçi, Kayseri'de yüksek oranda oy alınması ve bir ilçe dışında tüm ilçelerin Cumhur İttifakı adayları tarafından kazanılması nedeniyle tebrik etti.

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