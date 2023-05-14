Sıra Milletvekili adayı Baki Ersoy oyunu kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. MHP 27. Dönem Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Baki Ersoy'da oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Baki Ersoy, Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu'nda 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Öte yandan, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan da Baki Ersoy ile aynı okulda 1283 nolu sandıkta oyunu kullandı.