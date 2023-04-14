Baki Ersoy Sarız'da vatandaşlarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, Sarız ilçesinde vatandaşlarla buluşarak 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimin önemini anlattı.

MHP Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, seçim çalışmalarını sürdürüyor. "Gece uyumadan, öğlen yorulmadan çok çalışacağız" sloganıyla şehir merkezini ve ilçelerini karış karış gezen Ersoy, Sarız ilçesini ziyaret etti. İlçede esnaf ve vatandaşlarla buluşan MHP'li Ersoy, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimin önemini anlattı.

Ersoy ziyarete ilişkin, "Sarız ilçemizde esnaf ve vatandaşlarımızla buluşup, selamlaşıp, hasret giderdik. Hemşerilerimizin göstermiş olduğu teveccüh ve vermiş olduğu destek sözleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Teşekkür ediyoruz" dedi.