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Baki Ersoy'dan, Hakem hataları için TBMM'ye soru önergesi

Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, İstikbal Mobilya Kayserispor’un ligde hakem hatalarına maruz kaldığı gerekçesiyle TBMM’ye soru önergesi verdi ve TFF’den yazılı yanıt istedi.

Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligde hakem hatalarına maruz kaldığı gerekçesiyle TBMM'ye soru önergesi verdi ve TFF'den yazılı yanıt istedi.


Spor Toto Süper Ligde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, son haftalarda yaşanan hakem hataları sonrası Kayseri MHP Milletvekili Bakir Ersoy, tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaptığı önerge ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yazılı bir açıklama yayınlayan Baki Ersoy, TFF'den açıklama istedi.


Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptı açıklamada, "Sevdamız Kayserisporumuz'un uğradığı haksızlıkların takipçisi olacağımıza dair söz vermiştik. Sözümüzün arkasındayız. Meclis Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi sunmuş bulunuyoruz. Hep haykırdığımız gibi; son nefesimize kadar, gücümüz yettiğince; “Sevdamız Kayserispor” dedi.

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