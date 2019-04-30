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Baki Ersoy'dan Tarımsal Kalkınma Turları

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tarımsal kalkınma turları kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tarımsal kalkınma turları kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.


Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi ziyaret ederek, Kayseri'nin İPARD (Kırsal Kalkınma Programı) kapsamına alınmasını, gübre fiyatlarının düşürülmesini, Et ve Süt Kombinası ve Kurumu açılmasını, mazot desteği verilmesini, ay ve kabak çekirdeğinin TMO tarafından alınmasını, pancar kotasının artırılmasını talep etti. Ersoy, "Kırsal Kalkınma Programı ile tarımın gelişmesiyle hem kentten kırsala göçü hem de kırsal kesimlerin kalkınmasını amaçlamak için teşviklerin artırılmasını talep ettik. İnşallah şehrimiz ve vatandaşlarımız için faydalı olur. Sevdamız Kayseri "dedi.

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