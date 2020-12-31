Bakkala giren hırsız 1000 TL alarak kayıplara karıştı

Kayseri'de bir bakkala giren hırsız, çekmecede bulunan 1000 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Bakkal sahibi hırsızlığı güvenlik kamerasını inceledikten sonra fark etti.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bakkal dükkanı işleten Ahmet Mızrak, komşu esnaflarla sohbet ederken hırsızın bakkala girdiğini fark etmedi. İçeride etrafı kontrol eden ve fark edilmediğinden emin olan hırsız, paraların bulunduğu çekmeceye yöneldi. Hırsız, çekmecede bulunan 1000 TL'yi alarak yine fark edilmeden olay yerinden ayrıldı.

Bir başka müşterinin alışveriş yaptığı sırada bozuk para vermek için çekmeceyi açan Ahmet Mızrak, paraların yerinde bulunmadığını görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ahmet Mızrak, güvenlik kamerasını inceleyince paraların çalındığını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekiplerinin parmak izi çalışması yaptığını söyleyen Ahmet Mızrak, “Esnaflarla dışarıda sohbet ediyordum. Hırsız içeri girip çekmecelere yönelmiş ve yaklaşık 1000 TL olan kağıt paraları alarak yine bize fark ettirmeden çıkıp gitmiş. Hırsızlık olduğunu güvenlik kamera kaydını inceledikten sonra öğrendik. Şikayetçi olduk. Hırsızı gören veya bilenlerin polis ekiplerine haber vermelerini istiyoruz” diye konuştu.