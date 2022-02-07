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BAL 3. Bölge 3. Grup: Kayseri EMAR Grup: 1 - Yahyalıspor: 0

Bölgesel Amatör Lig 3.

Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK, Yahyalıspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı.



Stat: Kadir Has Stadı Yan Saha


Hakemler: Bekir Taşöz, Alican Ergincan, İlknur Ülker


Kayseri Emar Grup FK: Çağrı Tanrıbilir, Çağatay Polatdemir, Murat Demirezen, Gökhan Açıkgöz, M.Turan, Emre Erol, Ercan Çiftçi (Halil Karataş dk. 90 ?), Halil Akhan (Miraç Türközü dk. 87 ?), İsmail Bulut, Emre Taşkopan, Oğulcan Aktaş (Bora Barlas dk. 86 ?)


Yahyalıspor: Ömer Anıl, Devlet Karataş (Nufil Ünal dk. 60), Latif Aydemir, İsmail Dayı, Serkan Yıldız, Gökhan Savranlar, Abdullah Enes, Batuhan Şimşek (Hasan Pamuk dk. 60), Hasan Yazgan, Eray Ergin, Beytullah Özcan


Gol: Emre Erol (dk. 17) (Kayseri Emar Grup FK)

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