BAL 3. Bölge 3. Grup: Kayseri EMAR Grup: 1 - Yahyalıspor: 0

Bölgesel Amatör Lig 3.
Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK, Yahyalıspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı.
Stat: Kadir Has Stadı Yan Saha
Hakemler: Bekir Taşöz, Alican Ergincan, İlknur Ülker
Kayseri Emar Grup FK: Çağrı Tanrıbilir, Çağatay Polatdemir, Murat Demirezen, Gökhan Açıkgöz, M.Turan, Emre Erol, Ercan Çiftçi (Halil Karataş dk. 90 ?), Halil Akhan (Miraç Türközü dk. 87 ?), İsmail Bulut, Emre Taşkopan, Oğulcan Aktaş (Bora Barlas dk. 86 ?)
Yahyalıspor: Ömer Anıl, Devlet Karataş (Nufil Ünal dk. 60), Latif Aydemir, İsmail Dayı, Serkan Yıldız, Gökhan Savranlar, Abdullah Enes, Batuhan Şimşek (Hasan Pamuk dk. 60), Hasan Yazgan, Eray Ergin, Beytullah Özcan
Gol: Emre Erol (dk. 17) (Kayseri Emar Grup FK)