BAL 6. Grup'ta 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Grup 26.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 26.haftasında 6 müsabaka oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçların tarih ve saatlerini duyururken maçlarda düdük çalacak hakemleri de belirledi. Haftanın en önemli maçı olan niğde BSelediyespor-Sincan Belediyespor maçında Yahya Yenen, Talasgücü Belediyespor-Yozgat Bozokspor maç ında ise Berkan Gündoğdu düdük çalacak. Grup 26.haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:

Niğde Belediyespor - Sincan Belediyespor: Yahya Yenen

Talasgücü Belediyespor - Bozokspor: Berkan Gündoğdu

Suvermez Kapadokya - Develigücü: Emre Nağaç

Hacılar Erciyesspor - Yahşihanspor: Orçun Özer

Ankara TKİspor - Mucurgücü: Enes Yakup Baş

Yozgat 1959 - Osmancık Belediyespor: Mehmet Derme