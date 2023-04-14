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BAL 6. Grup'ta 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup 26.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Bölgesel Amatör Lig 26.haftasında 6 müsabaka oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçların tarih ve saatlerini duyururken maçlarda düdük çalacak hakemleri de belirledi. Haftanın en önemli maçı olan niğde BSelediyespor-Sincan Belediyespor maçında Yahya Yenen, Talasgücü Belediyespor-Yozgat Bozokspor maç ında ise Berkan Gündoğdu düdük çalacak. Grup 26.haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:


Niğde Belediyespor - Sincan Belediyespor: Yahya Yenen


Talasgücü Belediyespor - Bozokspor: Berkan Gündoğdu


Suvermez Kapadokya - Develigücü: Emre Nağaç


Hacılar Erciyesspor - Yahşihanspor: Orçun Özer


Ankara TKİspor - Mucurgücü: Enes Yakup Baş


Yozgat 1959 - Osmancık Belediyespor: Mehmet Derme

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