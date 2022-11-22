İhlas Haber Ajansı

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BAL: Develigücü: 0 - Yozgat Bozokspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup 8. hafta maçında Develigücü sahasında Yozgat Bozokspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Develi ilçe


Hakemler: Cantürk Kılıç, Şeyda Divarcıoğlu, Onur Can Bozkurt


Develigücü: Muhammed Utkucu, Berk Aydemir, İlker Uçar, Mehmet Sait Ulucan, Turgay Aydoğan (Dk.79 Muhammed Kaya), Hakan Çıtak, Özgür Meriç Gayretli (Dk.90 Mehmet Şahin), Resul Ekrem Turhan, Oğuzcan Coşkun, Selim Başev, Burak Gezer


Yozgat Bozokspor: Meriç Bayram, Devrim Aksongur, Abdulkadir Yıldırım, İsmail Çetin, Emirhan Yurunuş, Azat Mamuk (Dk.59 Semih Atıl, Timurcan Gök, Sergen Çelik (Dk.81 Osman Çağlar), İhsan Küçük (Dk.32 Soner Ergençay), Enes Erol, Ercan Kuruçay


Gol: Timurcan Gök Dk.80 (Yozgat Bozokspor)

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