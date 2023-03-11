İhlas Haber Ajansı

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BAL'da 18. hafta maçlarının hakemleri belirlendi

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yarın oynanacak Develigücü-Sincan Belediyespor maçını Güney Güneylioğlu yönetecek. Suvermez Kapadokya-Talasgücü Belediyespor maçında ise Mehmet Balbay düdük çalacak.


Grup 18.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:


Develigücü-Sincan Belediyespor: Güney Güneylioğlu


Yozgat Bozokspor-Yahşihanspor: Hasan Uyduran


Suvermez Kapadokya-Talasgücü: Mehmet Balbay


Osmancık Bel.spor-Eskil Bel.spor: Bekir Doğan


Mucurgücü-Niğde Belediyespor: Yavuz Yasul


Ankara TKİspor-Yozgat 1959 FK: Adem Güneş

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