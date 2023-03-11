BAL'da 18. hafta maçlarının hakemleri belirlendi

Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yarın oynanacak Develigücü-Sincan Belediyespor maçını Güney Güneylioğlu yönetecek. Suvermez Kapadokya-Talasgücü Belediyespor maçında ise Mehmet Balbay düdük çalacak.

Grup 18.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Develigücü-Sincan Belediyespor: Güney Güneylioğlu

Yozgat Bozokspor-Yahşihanspor: Hasan Uyduran

Suvermez Kapadokya-Talasgücü: Mehmet Balbay

Osmancık Bel.spor-Eskil Bel.spor: Bekir Doğan

Mucurgücü-Niğde Belediyespor: Yavuz Yasul

Ankara TKİspor-Yozgat 1959 FK: Adem Güneş