BAL'da 18. hafta maçlarının hakemleri belirlendi

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yarın oynanacak Develigücü-Sincan Belediyespor maçını Güney Güneylioğlu yönetecek. Suvermez Kapadokya-Talasgücü Belediyespor maçında ise Mehmet Balbay düdük çalacak.
Grup 18.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Develigücü-Sincan Belediyespor: Güney Güneylioğlu
Yozgat Bozokspor-Yahşihanspor: Hasan Uyduran
Suvermez Kapadokya-Talasgücü: Mehmet Balbay
Osmancık Bel.spor-Eskil Bel.spor: Bekir Doğan
Mucurgücü-Niğde Belediyespor: Yavuz Yasul
Ankara TKİspor-Yozgat 1959 FK: Adem Güneş