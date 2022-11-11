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BAL'da 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 7 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.


7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:


Yozgatspor 1959-Talasgücü Belediyespor: Cem Alpay


Sincan Belediyespor-Başkent Şafakspor: Abbas Onay


Osmancık Belediyespor-Develigücü: Turan Çakıl


Hacılar Erciyesspor-Suvermez Kapadokya: Yunus Emre Bulut


Yahşihanspor-Mucurgücü: Halil İbrahim Balsatan


Niğde Belediyespor-Ankara TKİspor: Yahya Yenen


Eskil Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Ege Tünak

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