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BAL'da 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 9 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.


9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:


Eskil Belediyespor-Develigücü: Hasan Can Tamtekin


Sincan Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Eray Eşmekaya


Yozgat Belediyesi Bozokspor-Mucurgücüspor: Sedef Altuntepe


Kırıkkale Yahşihanspor-Ankara T.K.İ: Ömür Bozkurt


Hacılar Erciyesspor-Yozgat 1959 FK: Turhan Beyke


Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: Osman Köksaldı


Osmancık Belediyespor-Başkent Şafakspor: İrfan Çağrı Baş

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