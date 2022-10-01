BAL'da derbi heyecanı

haftasında Kayseri derbisinde 3 puan mücadelesi verecek.

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor ile Develigücü, ilk maçta karşı karşıya gelecek. Yeni sezona yenilenmiş kadro ile başlayacak olan Talasgücü Belediyespor ve Develigücü sezona iyi başlamak istiyor. Kayseri derbisi öncesi iki takımda hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı.

Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, lige iyi bir başlangıç yapıp sonunda hedefe ulaşan takım olmak istediklerini söylerken, Develigücü Antrenörü Sebahattin Tekin de, güçlü rakipleri karşısında iyi bir futbol oynayıp 3 puanı alan taraf olmak istediklerini ifade etti.

Yarın Kayseri Kadir Has Stadı Yan Sahada oynanacak olan Kayseri derbisi saat 15.00'de başlayacak. Maçta Bekir Taşöz, Hasan Bostan, İlknur Ulker hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bekir Emre Karaca olarak belirlendi.