İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BAL'da Kayseri derbisi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup 3. haftasında Kayseri derbisi oynanacak. Hacılar Erciyesspor ile Develigücü yarın karşı karşıya gelecek.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya gelecek. Ligin 3. hafta programında yer alan Kayseri derbisi, yarın Hacılar Fevzi Mercan Stadında oynanacak. Onuralp Enes Öz, Sevda Çayan, Alper Adıyaman hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka saat 15:00'te başlayacak.


Hacılar Erciyesspor ligin ilk iki haftasında oynadığı müsabakalardan 4 puan çıkarırken, Develigücü ise oynadığı iki maçta da berabere kalarak hanesine 2 puan yazdırabildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.