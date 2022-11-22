BAL'da Kayseri derbisini Talasgücü kazandı

Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan sahada oynanan maçta 3 gol vardı. İlk yarısı 1-1 biten maçın son dakikalarında ikinci golü bulan Talasgücü Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Burak Doğru, Murat Oruç, Murat Çam

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ömer Çoban, Osman Buğra Uysal (Dk. 82 Mustafa Kaya), Ramazan Taş, Mehmet Seçme (Dk. 46 Emir Yıldırım), Ahmet Şahbaz, Oğuz Saltabaş (Dk. 82 Akın Arıcan), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Ercan Çiftçi, Bahtiyar Dolma (Dk. 90+1 Erkan Kapar)

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız (Dk. 27 Hüseyin Öz), Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Muhammed Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan, Resul Özgen, Ali Avcı (Dk. 87 Burak Türkmen), Mehmet Tatlı, Samet Kaan Karaca (Dk. 67 Süleyman Yasa)

Goller: İsmail Odabaşı (kendi kalesine) dk 22, Emir Yıldırım dk. 90+3 (Talasgücü Belediyespor) Mehmet Tatlı (penaltı) dk. 6 (Hacılar Erciyesspor)