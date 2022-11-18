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BAL'da Kayseri derbisinin hakemi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 6.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 6. Grup 8. haftada oynanacak Kayseri derbisinin hakemi belli oldu. Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçına Mersin bölgesinden Burak Doğru atandı.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü oynanacak Kayseri derbisinin hakemi Burak Doğru oldu. Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçını Mersin bölgesinden Burak Doğru yönetecek. Bu maçta Doğru'nun yardımcılıklarını Murat Oruç ile Murat Çam yapacak.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 8. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:


Suvermez Kapadokya-Niğde Belediyespor: Havva Nur Demir


Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Burak Doğru


Başkent Şafakspor-Yahşihanspor: Murat Türker Aksu


Ankara TKİspor-Sincan Belediyespor: Hakan Aktaş


Mucurgücü-Osmancık Belediyespor: Kerim Çataklı


Yozgat 1959-Eskil belediyespor: Fırat Kaçmaz


Develigücü-Yozgat Bozokspor: Cantürk Kılıç

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