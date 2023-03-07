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BAL'da maç sonrası kavga

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup 16. haftasında karşılaşan Develigücü ile Hacılar Erciyesspor maçı sonrası kavga çıktı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) Kayseri derbisi kavgayla sonuçlandı. Develigücü ile Hacılar Erciyesspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 16. hafta maçı sonrasında kavga çıktı. Develigücü kaptanı Abdulkadir Dilekçi ile Hacılar Erciyesspor futbolcusu Yunus Öztürk arasında başlayan kavgaya diğer oyuncular da katıldı. Kavga sonrasında oyun alanında kısa sürede adeta arbede çıktı.


İki takım yönetici ve antrenörlerinin araya girmesi ile fazla büyümeden yatıştırılan olaylar Kayseri derbisine gölge düşürdü.

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