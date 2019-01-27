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Balıkçılar sezondan memnun

Kayseri’de balıkçılar, satışların iyi olduğunu söyleyerek, sezondan memnun kaldıklarını belirtti.

Kayseri'de balıkçılar, satışların iyi olduğunu söyleyerek, sezondan memnun kaldıklarını belirtti.


Kayseri'de balık sezonunun açılmasıyla beraber, vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı. Bu sene balık çeşitliliğinin de fazla olmasıyla, balıkçıların yüzü güldü.


Sezondan memnun olduklarını kaydeden balıkçı Ramazan Bulut, “Balık fiyatları normal seviyelerde. Geçen sene ki fiyatları aratmıyor, aynı fiyatlarda. En çok sattığımız balık, hamsidir. Satışlarımızda çok güzel. Vatandaşlarda balığa yoğun bir talep gösteriyor. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene bolluk var. Hamsimizde yoktu ama bu sene hamsi çok. Balıklar iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

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