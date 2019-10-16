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Balıkçılarda ‘Palamut' sevinci

Kayseri’de balıkçılık yapan Kutlay Yılmaz, palamudun küçük balıkları yediğini ve bu sene denizlerde palamut olmadığı için küçük balık çeşitlerinin arttığını söyledi.

Kayseri'de balıkçılık yapan Kutlay Yılmaz, palamudun küçük balıkları yediğini ve bu sene denizlerde palamut olmadığı için küçük balık çeşitlerinin arttığını söyledi.


Kayseri'de balık sezonunun açılmasıyla beraber vatandaşlar balıkçılara akın etti. Bolluğu ve fiyatının düşmesiyle beraber vatandaşların balığa olan talebinin arttığını kaydeden balıkçı Kutlay Yılmaz, denizlerde palamudun olmaması ile beraber küçük balık çeşitlerinin de çoğaldığını kaydetti.


Yılmaz, “Eylül'ün 1'i itibariyle balık sezonunu açtık. Bu sene palamut olmadığından dolayı hamsi çok çıktı ve 10 TL'ye kadar düştü. Bu fiyatların böyle gitmesini bekliyoruz. Müşterilerimizde iyi olduğu için satışlarımız güzel. Palamut olmadığı için güzel bir sezon bekliyoruz. Çinekop, lüfer, istavrit ve hamsi bu sene palamut olmadığı için bol. Palamut denizde olduğu sürece bütün küçük balıkları yiyordu. Havaların soğumasıyla beraber daha da güzel olacak. Balık fiyatları 10 TL'den başlıyor, 50 TL'ye kadar değişiyor. Hamsi 10 TL'ye kadar düştü. Daha da iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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