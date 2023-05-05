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Balıkları sıvı gübre atığı öldürmüş

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı’nda yüzlerce balığın ölümüne ırmağa dökülen sıvı gübre atığının neden olduğu tespit edildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda yüzlerce balığın ölümüne ırmağa dökülen sıvı gübre atığının neden olduğu tespit edildi.


Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 30 Nisan'da ilçeye bağlı Melikviran Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurmasının ardından yetkililer geniş çapta inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, Pınarbaşı ilçesinde gübreden elektrik üreten bir enerji firmasının ırmağa sıvı gübre atıklarını döktüğü tespit edildi. Ayrıca, firmanın 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından atık havuzlarının çatladığını bahane ederek, Bahçecik ve Kadılı mevkiinde bulunan eski maden çukurlarına da sıvı gübre atıklarını döktüğü belirlendi.


Öte yandan, ırmağa dökülen sıvı gübre atıklarından dolayı Zamantı Irmağı'nın Pınarbaşı-Tomarza arasından geçen bölümünde suda yaşamın olmadığı tespit edildi.

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