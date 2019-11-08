Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu

Karadağ’da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında Kayseri TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer Türkiye’yi temsil edecek.
Karadağ'da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında Kayseri TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer Türkiye'yi temsil edecek.
9 Kasım 2019'da Karadağ'da düzenlenecek olan müsabakalarda sporcular Türkiye adına mücadele edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Balkanlarda Türkiye'yi temsil edecek sporculara ve Atletizm Milli takımına başarılar diledi.