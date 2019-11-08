İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu

Karadağ’da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında Kayseri TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer Türkiye’yi temsil edecek.

Karadağ'da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında Kayseri TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer Türkiye'yi temsil edecek.


9 Kasım 2019'da Karadağ'da düzenlenecek olan müsabakalarda sporcular Türkiye adına mücadele edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Balkanlarda Türkiye'yi temsil edecek sporculara ve Atletizm Milli takımına başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.