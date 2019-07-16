İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkan Şampiyonasından Bir Altın, Bir Bronz Madalya

İstanbul’da yapılan Balkan U18 Şampiyonası’nda Ferhat Ayar bir bronz bir altın madalya kazandı.

İstanbul'da yapılan Balkan U18 Şampiyonası'nda Ferhat Ayar bir bronz bir altın madalya kazandı.


İstanbul Olimpiyat Stadında yapılan 30 branşta 16 ülkeden 253 atletin mücadele ettiği şampiyonada Türkiye'yi TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ferhat Ayar temsil etti.


100 metrede yarışan sporcu Ferhat Ayar Balkan Şampiyonasını üçüncü olarak tamamladı.


Atletizm Milli takımın 33 madalya kazandığı şampiyonada Ferhat Ayar 4x100 bayrak yarışında şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Balkan Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu Ferhat Ayar'ı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.