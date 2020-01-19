Balkaya Derneği'nden Kan Bağışı

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kayseri Kızılay kan merkezi doktoru Kürşat Uzandaç” Balkaya Derneğine bu aktiviteler için teşekkür ediyorum kan bağışına katkılarından dolayı. Sağlık için ciddi bir yardım. Bu tanıtım faaliyetlerinin de tüm kurumlarda destek olmasını bekliyoruz. Kan bağışı 3 insanın hayatını kurtarıyor. Kan bağışının vücudumuzda sayısız yararı ve iyilikleri var. Kayseri halkına, Anadolu halkına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan yardımcısı Dursun Balkaya” Her yıl binlerce insan bir kaza yada bir hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bunu tecrübe edinenlerden biriside benim. Yıllar önce yeterli kan bulunmadığı için annemi kaybettim. Çok acı bir tecrübe oldu bu benim için. Düzenli kan bağışı, vücudu yeniler. Biz Balkaya ve yardımlaşma derneği olarak 2020 yılı için ilk kan bağışı başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Düzenli olarak da bunu devam ettirmeye planlıyoruz. Burada sizlerin huzurunda kampanyamıza duyarsız kalmayıp bu soğuk Pazar gününde bizimle bu meydanda bir araya gelen duyarlı, değerli yüreği güzel insanlara teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu.