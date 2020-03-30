Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı

Kayseri'de evinin balkonundan atlayan genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Günay Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katındaki ikametinin balkonuna çıkan P.Ş.(17), apartman bahçesine atladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kız, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.