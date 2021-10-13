Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 4 yaşındaki İ.E.A., ikamet ettiği 3. katın balkonundan apartman bahçesine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman bahçesinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.