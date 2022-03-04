İhlas Haber Ajansı

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Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 2. kattan yere düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen olayda 37 yaşındaki Selçuk B. akşam saatlerinde çıktığı balkondan dengesini kaybederek yere düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Selçuk B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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