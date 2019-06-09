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Bam teline basınca ne olduğunu anlayamadı

Kayseri’de müzik aletleri sattığı iş yerinde saz çalan Ali Yıldız, notalara bastığı sırada kafasına düşen saz ile neye uğradığını şaşırdı.

Kayseri'de müzik aletleri sattığı iş yerinde saz çalan Ali Yıldız, notalara bastığı sırada kafasına düşen saz ile neye uğradığını şaşırdı. Ali Yıldız'ın saz çaldığı sırada kafasına sazın düştüğü an iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.


Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi'nde müzik aletleri satan ve müzisyenlik yapan Ali Yıldız, dükkanda bulunduğu sırada bir saz alarak çalmaya başladı. Saz ile bir kaç nota çalan Ali Yıldız, tavanda asılı bulunan başka bir sazın kafasına düşmesiyle birlikte neye uğradığını şaşırdı. Sazın kafasına düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan müzisyen Ali Yıldız, önce tavana baktı ardından yanı başında oturan oğlu ile birlikte birbirlerine baka kaldı.

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