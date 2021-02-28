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Baraj gölünde 150 santim uzunluğunda balık yakaladılar

Kayseri’deki Gümüşören baraj gölünde avlanan köylüler, 150 santim uzunluğunda balık yakaladı.

Kayseri'deki Gümüşören baraj gölünde avlanan köylüler, 150 santim uzunluğunda balık yakaladı.


Kayseri'nin Develi ilçe sınırları içinde bulunan Gümüşören barajında avlanan Gümüş Pınarı Kooperatif üyeleri, 150 santim uzunluğunda sazan balığı yakaladı.


Gümüşpınarı Kooperatif üyelerinden Ali Öztürk, “Bu mevsimde avlanmak biraz zor. Soğuk ve rüzgarlı hava ile mücadele ediyoruz. Fırtına olunca hemen karaya çıkıyoruz” dedi. Öztürk, baraj gölündeki avlanma sırasında yaklaşık 30 kilo ağırlığında ve 150 santim uzunluğunda sazan balığı avladıklarını söyledi.

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