İhlas Haber Ajansı

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Baraja düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.



İlçede bulunan Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Barajı'na bir otomobilin düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobilde bulunan Burhanettin D.'nin (36) cansız bedeni barajdan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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