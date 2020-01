Baro Başkanı Dursun: "Okumadan hatip, yazmadan katip olunmaz. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz"

Kayseri Barosu tarafından 'Güncel CMK uygulamaları, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seminerin açılışında konuşan Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun eğitim ve bilginin önemine değinerek; "Bilgi güçtür. Günümüz hukukçularının en büyük hazinesi bilgidir. Her zaman söylüyoruz, söyleyeceğiz. Okumadan hatip, yazmadan katip olunmaz. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz. Hele hele hukukçu vasfını aldığımız andan itibaren görevlerimiz, halkımızın her türlü hukuki yardım ve ihtiyacı anında yardımcı olması, yol göstermesi, doğruyu, bilgiyi, ahlakı hukuka uygun hareket etmeyi vazifesi ve asli görevi olan biz avukatların her zaman için bilgili olmamız gerekiyor. Çünkü avukatların varlık görevi; bir devletin varlığı ve o devletin hukukun üstünlüğü ve anayasal bir devlet olması bizim varlık sebebimizdir. Bunlar varsa biz varız, yoksa biz yokuz. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Barosu olarak eğitim seminerlerimize, konferanslara her zaman için yarı önem ve değer veriyoruz. Şuanda bile önümüzdeki 3 aya ait yapmayı planladığımız eğitim seminerlerimizi ve konferanslarımızı belirledik. CMK'daki değişikliklerle ilgili konferansımızı bugün gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Cavit Dursun'un konuşmasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Feridun Yenisey ve İstanbul Barosu Üyesi Av. Naim Karakaya, 'Güncel CMK uygulamaları, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri'konulu seminerde bilgilerini paylaştı. Eğitim seminerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve avukatlar katıldı.