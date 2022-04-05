Baro Başkanı Köse: "Avukatlıkla ilgili her türlü engelin ortadan kaldırılmasını istiyoruz"

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, "Avukatlıkla ilgili her türlü engelin ortadan kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Kayseri Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, "Baro Başkanı Ali Köse, “Bütün meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Yargının ve adaletin ciddi sorunları var. Meslektaşlarımızın da ciddi sorunları var. Hukuk devletinden ve insan haklarından taraf olan, adaletin gerçekleşmesi için bütün gayretleri ile çalışan meslektaşlarımın günü kutluyorum. Hukuk devletini temel almamız gerekiyor. İnsan haklarına saygı duymanın yanı sıra devletin buna dayanması gerekiyor. Hukuk devletinden ayrılmadığımız sürece adaleti de rehber ederek ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle de hak arama hürriyeti noktasında en temel meslek olan avukatlıkla ilgili her türlü engelin ortadan kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Etkinliğe, baro yönetim kurulu üyeleri de katıldı.