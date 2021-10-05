Baro Başkanı Köse ve yönetimi Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti

Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler vererek Ali Köse ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Barosu seçimlerinde Baro Başkanı olarak göreve seçilen Sayın Avukat Ali Köse ve ekibini geçtiğimiz hafta ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi iletmiştik. Sağosunlar kendileri de iade-i ziyaret yaparak belediyemizi ziyaret ettiler. Barolar, Türkiye'nin en etkin meslek kuruluşları arasında yer alır. Kendilerine yüklenilen görevlerin yanında yargı sisteminin bir parçasıdırlar. Ülkede hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar. Bu kapsamda adaletin tecellisi için çalışan kıymetli hukuk camiamıza kolaylıklar, Sayın Ali Köse ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni dönem tüm hukuk camiamız için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.