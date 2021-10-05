Baro başkanı Köse ve yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ardından Kayseri Baro Başkanı olarak seçilen Av. Ali Köse ve heyetini makamında kabul etti.

Büyükkılıç, Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Baro Başkanı Av. Ali Köse ve yönetiminin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Av. Köse ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyerek Kayseri Barosu'na bağlı tüm avukatlara selam ve sevgilerini iletti.

Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse ise hoş ve samimi sohbetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini sundu. Ziyaret sonunda, hatıra fotoğrafı çektirildi.