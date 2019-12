Barolar Birli?i Ba?kan? Feyzio?lu: "Yarg? reformu istiyorsak ?lke i?in istiyoruz"

T?rkiye Barolar Birli?i Ba?kan? Metin Feyzio?lu, son g?nlerde artan kad?n cinayetleri ile ilgili olarak ba?latmak istedikleri 'Gelincik Projesi'ni Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n e?i Emine Erdo?an ile g?r??mek istedi?ini s?yleyerek; "Bir kad?n olarak, han?mefendi olarak kad?na kar?? ?iddeti ?nlemek i?in kendisinin ?ok ?ey yapaca??n? d???n?yorum. Didim'de 6 senedir bir kad?na kabus hayat? ya?at?lmas?na asla kabul etmiyorum. Bizim muhakkak suretle sahada g?rev yapan polis, jandarma, kaymakam, sosyal hizmet uzman?, cumhuriyet savc?s?, hakim herkimse ?ben bu i?i yap?yorum, can kurtarmak i?in yap?yorum' heyecan?yla i?ine sar?lmas? laz?m" dedi.

Kayseri'de bulunan bir otelde yap?lan T?rkiye Barolar Birli?i ?? Anadolu B?lgesi Baro Ba?kanlar? toplant?s? hakk?nda bilgiler veren Kayseri Baro Ba?kan? Cavit Dursun, toplant?ya kat?lan 32 baro ba?kan?na te?ekk?rlerini ileterek, "D?n ak?am itibariyle ?ehrimizin tarihinde ?nemli bir yeri olan Mustafa Kemal Atat?rk'?n Kayseri'ye geli?inin 100 y?l? an?s?na ?ok g?zel bir oratoryosu ger?ekle?tirdik. Bug?n de ak?ama kadar avukatl?k mesle?iyle, yarg? erkininin sorunlar?yla ilgili toplant?m?z? ger?ekle?tirece?iz. ?ehrimize gelen t?m ba?kanlar?m?za ve birlik ba?kan?m?za sayg?lar?m? sunuyorum" dedi.

T?rkiye Barolar Birli?i Ba?kan? Metin Feyzio?lu ise bug?n ?ok faydal? bir toplant? yapacaklar?n?, avukatl?k mesle?inin temel sorunlar?n?n g?ndemlerinde oldu?unu belirtti.

"Yarg? reformu istiyorsak ?lke i?in istiyoruz"

Yarg? reformunu ?lke avukat de?il ?lke i?in istediklerinin alt?n? ?izen Ba?kan Feyzio?lu, "Esnaflara ?Ne istersiniz, ne yap?lmas? gerekir?' diye soruyorum. Dudaklarda tek c?mle; yat?r?m, fabrika. Tar?ma dayal? sanayi, ?ift?ili?in, hayvanc?l???n geli?tirilmesi laz?m, bu ?lkeye fabrika laz?m. B?t?n bunlar?n i?in de yat?r?mc?n?n ihtiya? duydu?u en ?nemli te?vik hukuk g?venli?idir. Hukuk g?venli?i olmayan bir ?lkeye yerli yat?r?mc? gelip paras?n? ba?lamaz, d??ar?dan hi? gelmez. Bu sebeple biz yarg? reformunu bu ?lkenin refah? i?in ka??n?lmaz g?r?yoruz. Baz?lar? bunu s?rf biz avukatlar i?in istiyoruz diye d???nebilir. Bu yanl??t?r. Avukat?n kendi ad?na istedi?i bir ?ey olmaz bu noktada. Yarg? reformunu istiyorsak bu ?lke i?in istiyoruz. ??nk? bir avukata bir hak ?ahsi ayr?cal??? olarak verilmez, savundu?u bireyin hakk? olarak tan?n?r. Bir avukat?n hakk? ihlal ediliyorsa bilin ki orada vatanda??n insan hakk? ihlal ediliyor" diye konu?tu.

"Didim'de 6 senedir bir kad?na kabus ya?at?lmas?n? asla kabul etmiyorum"

Son g?nlerde artan kad?n cinayetleri ile ilgili olarak ba?latmak istedikleri Gelincik Projesi ile ilgili bilgiler de veren T?rkiye Barolar Birli?i Ba?kan? Metin Feyzio?lu konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?:

"Adalet bakan?yla ?ok g?zel bir i?birli?i i?erisinde ?iddet ?nleme ve ?zleme Merkezlerinin her birine barolar?m?z?n bu konuda uzman ?iddet ma?duru kad?nlarla ileti?im kurma konusunda da ?zel e?itim alm??, kad?n haklar? m?cadelesine de ba??n? koymu? k?demli kad?n avukatlar? g?revlendirece?i proje geli?tiriyoruz. Sahada da ma?dur kad?nlar?n elini tutacak, onunla birlikte sisteme kar?? m?cadele edecek avukatlar? yeti?tiriyoruz. Dolay?s?yla d?rt d?rtl?k ?al??ma in?allah ?ok yak?n bir zamanda haz?rlanarak ?n?m?ze konacak. D?n de Say?n Emine Erdo?an'a bir mektup yazd?m. Bu projenin kendileri taraf?ndan sahiplenilmesini ?nemsiyorum. Bir kad?n olarak, han?mefendi olarak kad?na kar?? ?iddeti ?nlemek i?in kendisinin ?ok ?ey yapaca??n? d???n?yorum. Didim'de 6 senedir bir kad?na kabus hayat? ya?at?lmas?na asla kabul etmiyorum. 4 ya??ndaki bebesini d?ve d?ve yan?ndan al?p, bir bu?uk ay evine g?t?r?p ?ocuk yemeden i?meden kesilince, ?ocu?un feryat figan? aras?nda anas?na iade etmek zorunda kalan bir adam?n ?ocuk ka??rmaktan dolay? hakk?nda a??lan soru?turmada takipsizlik karar? verilmesini asla kabul etmiyorum. Evlilik birli?i resmen sona ermedi?i i?in ?eklinde bir gerek?eyi hi?bir ?ekilde benimsememiz m?mk?n de?il. Bu kad?n, Zeliha han?m feryat etti; ?Beni de mi ?l?nce koruyacaks?n?z' diye. T?rkiye'de bunun gibi on binlerce ma?dur insan var. Bizim muhakkak suretle sahada g?rev yapan polis, jandarma, kaymakam, sosyal hizmet uzman?, cumhuriyet savc?s?, hakim herkimse ?ben bu i?i yap?yorum, can kurtarmak i?in yap?yorum' heyecan?yla i?ine sar?lmas? laz?m. Bir can kurtarmak mukaddes emaneti korumakt?r."

"Kayseri'de Kastamonu past?rmas? da??t?ld?"

Son zamanlarda Kayseri ile rekabet i?erisinde olan Kastamonu past?rmas?, Kastamonu Barosu taraf?ndan Kayseri'de ba?kanlara hediye edildi. Toplant?ya kat?lanlara Kastamonu Barosu taraf?ndan past?rma hediye edilmesi hat?rlat?l?nca Ba?kan Feyzio?lu, "?u anda bir rekabet var. Ama bu rekabet kime yar?yor Kayseri'ye mi Kastamonu'ya m? ?at? ?rg?t? ba?kan? olarak taraf olmayay?m. Kastamonu desem Kayseri'yi kaybederim, Kayseri desem Kastamonu'yu kaybederim. ?yi olan kazans?n, hepsi ?ok g?zel. Allah alamayana imkanlar nasip etsin. ?n?allah ?lkemizin ekonomisi geli?ir, refah seviyesi artar da herkes ?ocu?una rahatl?kla ikram edebilir. Bug?n maalesef biraz pahal?. ?yle bir T?rkiye i?in hep birlikte ?al??mal?y?z" ifadelerini kulland?.