Başakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden ve dün oynadığı maçta Yerköyspor'u 5-1 gibi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Başakpınar Belediyespor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

2018-2019 sezonunda Süper Amatör Küme'den Birinci Amatör Küme'ye düşen ve bir sezon aradan sonra 2019-2020 sezonunda yeniden Birinci Amatör Küme'den Süper Amatör Küme'ye yükselen Başakpınar Belediyespor kalan son 3 haftaya prestij için çıkacak.

Sezon başından bugün kadar oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile şampiyonluğu hak eden Mavi-Beyazlılar A Grubunda 15 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 38 puanla A Grubunda zirvede yer alan Başakpınar Belediyespor üçüncü sırada yer alan Erciyes Reşadiye Gençlikspor ile arasında tam 10 puan fark bulunuyor. Başakpınar Belediyespor'un ardından A Grubundan bir üst lige çıkacak takım ise son 3 haftada belli olacak.