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Başakpınar Belediyespor sezonu açtı

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar Belediyespor 2019-2020 sezonu hazırlıklarına start verdi.


2019-2020 sezonunda Kayseri Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan Başakpınar Belediyespor, hafta sonu yaptığı ilk antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'den Birinci Amatör Küme'ye düşen Mavi-Beyazlılar yeni sezonda yeniden Süper Amatör Küme'ye yükselmek istiyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Başakpınar Belediyespor, bir yandan da dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu Şaban Tankurt Başakpınar Spor Kompleksinde yaptığı ilk antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Başakpınar Belediyespor'da keyifler yerinde.


Başakpınar Belediyespor'dan yapılan açıklamada, “ A Takımımız 2019-2020 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaptı. İnşallah başarılı bir sezon geçirip yeniden Süper Amatör Küme'ye yükseleceğiz” denildi.

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