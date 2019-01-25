Başakpınar Değirmeni ile İsbile Hanı onarılacak

Memduh Büyükkılıç, Başakpınar Değirmeni ile İsbile Hanı'nın aslına uygun olarak onarılarak turizme kazandırılacağını söyledi.

Vatandaşlarla sohbet eden ve ikram edilen çayları yudumlayan; esnafa, mahalle sakinlerine ve çiftçilere de gerçekleştirecekleri projelerinden anlatan Başkan Büyükkılıç, kırsal kesim yerleşim alanlarının yerel kimlikleri ile kalkınmasına öncülük edeceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Talas ilçemizin şirin ve güzel Başakpınar yerleşim bölgesini bugün ziyaret ederek, ikram edilen çaylarını yudumlarken, halkımız ile sohbet ettik. Kayseri genelinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Başakpınar denilince akla ilk gelen, su değirmeni ile İpek Yolu üzerinde yer alan İSBİLE HANI olduğunu belirterek bu yapıların onarılıp hizmete sunulacağını söyledik. Tahıl üretimi destekleyeceğiz. Arıcılık ve Mantar üretimini teşvik edeceğiz. Bunun ile ilgili kurslar açacağız. Kısacası Başakpınar bir yerleşim yeri adından çok bir marka olarak tanınacak ve hak etiğin yeri alacaktır.”

Başakpınar esnafı ve vatandaşları ise, “Başkanımızın çalışkanlığı bizim ona karşı olan güvenimizi artırıyor. Herkesle görüşerek sorunları dinlemesi ve gerçekleştirdiği hizmetler bizim güvenimizi ve sevgimizi kazandı. Başkan Büyükkılıç buraya ilk kez gelmiyor, başkanımızı Başakpınar'da görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.