Başakpınar iç transfere hız verdi

Mavi-Beyazlılar, üç önemli isim ile sözleşme tazeledi.

Geçtiğimiz sezon son hafta maçında Süper Amatör Küme'ye veda eden Başakpınar Belediyespor, bu sezon mücadele edeceği Birinci Amatör Küme için hazırlıklara başladı. Öncelikle iç transferi bitirmek isteyen ekip, Ahmet Uluhan Karabacak, Burak Kılıç ve kaleci Aziz Çelik ile yeniden anlaşarak sözleşme tazeledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Yesin Erdem, Yönetim Muhasip Üyesi Mehmet Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Başakpınar Belediyespor, antrenör olarak Mustafa Erdoğan ile anlaştıktan sonra geçtiğimiz günlerde iç transferde ilk imzayı Salih Kamacı'ya attırmıştı.