Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın oynanacak olan karşılaşmalar öncesi Başakpınar Şaban Tankurt Stadı hazır hale getirildi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan bugün ve yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Hafta içi yağan kar yağışı sonrası Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nda dün yapılan kar küreme çalışması sonrası yarınki maçlar öncesi hazır hale getirildi. Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nda yarın Erciyes Reşadiye Gençlikspor- Esentepespor ve Tomarza Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği müsabakaları oynanacak. Başakpınar Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Başakpınar Şaban Tankurt Futbol Sahası kar küreme işlemi tamam. Sahamız müsabakalar öncesi hazır hale getirilmiştir. Yarın oynanacak olan Erciyes Reşadiye Gençlikspor - Esentepespor ve Tomarza Belediyespor- Kayseri Gençlerbirliği maçları için hazır. Desteği için Seyit Ahmet Polat ve Mustafa Kandağ hemşerilerimize teşekkür ederiz” denildi.