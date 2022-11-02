Başakpınar'da kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1 parça taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği önemli hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonunda ve encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile Talas'ın Başakpınar Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Alanı kapalı teklif yöntemiyle satışa sunulacak. 36 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 2252 ada 1 parseldeki Küçük Sanayi Alanı, 212 bin 323 metrekare büyüklüğe sahip. Satışa sunulan taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelir Talas'ta yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacak.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.