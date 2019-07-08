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Başakpınar'da yeni teknik kadro işbaşı yaptı

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’un yeni teknik kadrosu işbaşı yaparken, iç transfer çalışmaları da başladı.

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor'un yeni teknik kadrosu işbaşı yaparken, iç transfer çalışmaları da başladı.


Geçtiğimiz sezon son haftada aldığı mağlubiyet ile Süper Amatör Küme'ye veda eden Başakpınar Belediyespor, bu sezon mücadele edeceği Birinci Amatör Küme'de iddialı bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. Mavi-Siyahlılar, takımı Antrenör Mustafa Erdoğan'a emanet etti. Ayrıca altyapı çalışmalarını ise Kadir Uluçay ve Altan Özer isimleri yapacak. Öte yandan, Başakpınar Belediyespor iç transfer çalışmalarına başladı. Görüşülen ilk isim olan Salih Kamacı ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı. Başakpınar yönetimi bir hafta içinde iç transferi tamamlayarak dış transfere yönelmek istiyor.

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