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Başakpınarlı minik futbolculardan Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı’na Kayseri’den verilen destek çığ gibi büyüyor.

Barış Pınarı Harekatı'na Kayseri'den verilen destek çığ gibi büyüyor. Başakpınar'ın alt yapısında top koşturan minikler, harekata katılan Mehmetçiğe destek verdi.


Kayseri'nin amatör kulüplerinden Başakpınarspor'un alt yapısında oynayan minik futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe çektikleri video ile destek verdi. Antrenman öncesinde tek sıra halinde dizilen minikler "Her Türk Asker Doğar" sloganı attı.


Minik futbolcuların çektiği video çok sayıda beğeni aldı.

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