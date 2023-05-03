İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakpınarspor'da Orhan Uluçay dönemi

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Başakpınarspor, yeni sezon öncesi antrenör Orhan Uluçay ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Başakpınarspor, yeni sezon öncesi antrenör Orhan Uluçay ile anlaştı.


Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, 2023-2024 futbol sezonu için çalışmalara başladı. Son 2 sezondur Play-Out oynayan ve rakiplerini yenerek Süper Amatör Küme'de yoluna devam eden mavi beyazlılar yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Başakpınarspor, geçen sezon Trend Gayrimenkulspor'u çalıştıran genç Antrenör Orhan Uluçay ile anlaşarak sözleşme imzaladı.


Başakpınarspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Teknik Direktörlüğü için yeni sezonda Orhan Uluçay ile anlaşmaya varılmıştır. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Ailemize hoş geldin hocam, başarılar dileriz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.