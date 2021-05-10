Başakşehir - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 41. haftasında 11 Mayıs 2021 Salı günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 20.30'da oynanacak Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor maçını Ankara Bölgesinden FIFA Kokartlı Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri yarın açıklanacak.