İhlas Haber Ajansı

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Başakşehir- Kayserispor maçının VAR'ı Erkan Özdamar

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.


Süper Lig'in 3.haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Gökhan Barcın yapacak.


Maçın 4.Hakemi Alper Akarsu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak. Özdamar'a, AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

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