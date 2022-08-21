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Başakşehir - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Yukatel Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.


Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek.

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