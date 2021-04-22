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Başarılı okçulardan Somtaş'a ziyaret

Spor A.

Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nün Antalya'da düzenlenen okçuluk turnuvasında başarılı olan sporcular ve antrenörleri Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı ziyaret ettiler.


17-21 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Okçuluk 18 Mart Şehitleri Türkiye Şampiyonası ve 2021 Kadetler Milli Takım seçmesinde dereceye giren Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcu ve antrenörleri Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti. Şampiyonada yüksek performans sergileyerek Kayseri'yi ve kulübü temsil edip milli takım barajını geçen sporcuları tebrik eden Genel müdür İbrahim Somtaş, antrenör ve sporcuların başarılarının devamını diledi.

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