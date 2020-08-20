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Başhekim Prof.Dr.Taşdemir, İl Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof.

Dr. H. Kutay Taşdemir, yeni göreve başlaması nedeniyle Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.


Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, yeni göreve başlayan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çini işlemeli tabağını takdim etti.

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