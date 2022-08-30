İhlas Haber Ajansı

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Başıboş köpekler korku salıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde grup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde grup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.


Develi'de sayıları 15-20'yi bulan ve grup halinde ilçe sokaklarında gezen başı köpekler, halkta korkuya neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde bazı vatandaşlar köpeklerin saldırısına uğrarken, başıboş gezen köpekler vatandaşlarca cep telefonuyla kayda alındı.


İlçe halkı, bir olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerden yardım bekliyor.

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